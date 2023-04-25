При этом программировать у него получается неидеально

-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

Чат-бот OpenAI ChatGPT находит всё более широкое применение в разных сферах деятельности. Однако, для его создателей поддержание работы искусственного интеллекта обходится недёшево. Недавнее исследование показало, что это стоит $694444 в сутки. Таковы расходы на работу 3617 серверов HGX A100, куда входят 28936 графических процессора. Стоимость одного обращения к чат-боту составляет 0,36 цента.

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С момента проведения исследования прошло некоторое время и сейчас расходы могут быть ещё выше, поскольку используется новая версия GPT-4. Чтобы компенсировать свои затраты, OpenAI предлагает платный вариант сервиса. В нём обещается более высокая точность информации.

Чтобы снизить расходы на эксплуатацию, Microsoft работать над созданием собственного чипа ИИ Athena. Он должен прийти на смену видеокартам Nvidia и уменьшить счета за электричество.

Были опасения, что ChatGPT в итоге сможет заменить собой программистов. Однако, другое недавнее исследование показало, что создаваемый им код не слишком безопасен. Был сделан вывод, что созданный код «намного ниже минимальных стандартов безопасности», в чём признаётся и сам чат-бот.

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ChatGPT попросили написать 21 программу и скрипт на четырёх языках программирования: C, C++, Python и Java. С первой попытки удалось получить только пять программ, после подсказок со стороны исследователей был добавлено ещё семь защищённых фрагментов кода. Таким образом, программисты пока могут спать спокойно, пишет Techspot.