Отвечают даже криперы, овцы и эндермены.

В настоящее время чат-боты, построенные с помощью ИИ, кажутся вездесущими, появляясь на различных платформах – от поисковых систем до интернет-магазинов. Не слишком надуманно будет предположить, что вскоре большинство игр получат встроенные нейросети вроде GPT-4 для создания более реалистичных неигровых персонажей (NPC). Одной такой функцией уже можно воспользоваться в Minecraft Java Edition.

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Мод AIMobs позволяет игроку вступать в разговоры с отдельными мобами (NPC). Будь то эндермен, крипер, овца, житель деревни, корова или любое другое живое или неживое существо, игрок может взаимодействовать с ним и узнавать какие-либо подробности. Более того, каждому мобу можно задавать любые вопросы и быстро получать на них ответы.

Стоит отметить, что эти разговоры предназначены исключительно для чата. Если попросить помощи в выполнении задания, мобы могут только дать совет.

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Система мода построена таким образом, что мобы ограничиваются только разговорами и не замечают окружающего мира. Например, они никак не отреагируют, если атаковать их во время разговора. Кроме того, разговор можно завести даже с теми мобами, которые погибли или находились далеко в другой части мира.

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