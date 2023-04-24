Он сможет выявлять неисправности, ремонтировать оборудование и заменять квалифицированный персонал

-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

Производители видит большой потенциал в технологии искусственного интеллекта. Они надеются сделать свои предприятия эффективнее и использовать роботов для ремонта сложной техники.

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Причиной роста интереса к ИИ в разных сферах деятельности стало появление в прошлом году чат-бота ChatGPT. На прошлой неделе на Ганноверской ярмарке промышленных технологий ИИ был в центре внимания.

Здесь продемонстрировали управление рукой робота при помощи виртуального помощника. По мнению представителя американской компании HPE Томаса Мейера, заводским рабочим скоро не потребуется вызывать квалифицированных специалистов на помощь, поскольку этим займётся искусственный интеллект.

Число сотрудников в этой американской фирме составляет около 60000 человек. В прошлом году она работала совместно с немецким стартапом Aleph Alpha, который является одним из главных конкурентов компании OpenAI. Благодаря их совместной деятельности сотрудники заводов смогут, например, прислать фотографию неисправного станка для поиска неполадок и проверки правильности настройки.

На другом стенде компания Siemens показывала нацеленное на повышение производительности предприятий приложение. Совместно с Microsoft она готовит в этом году новую версию мессенджера Teams. В его состав войдёт ChatGPT, разработанный для оказания помощи при поиске ошибок в промышленном оборудовании.

Microsoft и Siemens уже нашли клиентов из автомобильной и аэрокосмической отраслей. При этом они уверяют, что распространение искусственного интеллекта не станет причиной сокращения персонала. По мнению генерального директора Siemens Digital Industries Software, ИИ будет делать такие задачи, которые сейчас не делает никто. Это должно повысить эффективность предприятий.

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Также искусственный интеллект призван устранить дефицит квалифицированных рабочих. Последнее исследование в Европе показало, что 58% производителей испытывают нехватку персонала. ИИ должен устранить этот пробел, пишет techxplore.