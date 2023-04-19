Проект начался в 2019 году и призван сократить зависимость от сторонних поставщиков

Алгоритмы искусственного интеллекта применяются всё шире, поэтому нужно всё больше ресурсов на их обучение. Крупные компании вроде Microsoft тратят на подобные разработки миллиардов долларов. Чтобы сэкономить, Microsoft рассматривает вариант создания собственных процессоров для работы с ИИ.

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Чип может иметь кодовое имя Athena и работа над ним ведётся с 2019 года. Доступ к нему есть у небольшой группы сотрудников компании Microsoft и OpenAI, которые тестируют его при работе с большими языковыми моделями, вроде GPT-4.

Обычно для этого применяются графические процессоры Nvidia, причём не те, которые входят в состав видеокарт для геймеров. Nvidia может производить ограниченное число GPU A100 и H100, стоимость которых составляет около $10000 и $40000 соответственно.

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Всего над Athena сейчас работают около 300 человек. В планах Microsoft есть уже несколько поколений чипа. Также сообщается, что Microsoft работает над нейронным процессором (NPU) для устройств Surface. Пока в них применяются чипы производства Intel, AMD и Qualcomm, а NPU есть только в Surface Pro 9, пишет Techspot.