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Китайский блогер разобрал Xiaomi 13 Ultra и оценил компоненты
Его ремонтопригодность оказалось на достаточно высоком уровне
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Недавно представленный смартфон Xiaomi 13 Ultra является одним из наиболее продвинутых Android-устройств. В первую очередь это относится к фотографическим возможностям, за что отвечают четыре камеры. Китайский YouTube-блогер решил осмотреть внутренности аппарата.

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Он обнаружил единый модуль для всех четырёх камер с разрешением 50 Мп. Это даёт возможность сэкономить пространство внутри корпуса, где размещается также экран с диагональю 6,73 дюйма и аккумулятор 5000 мАч.

На системной плате располагается флагманский процессор Snapdragon 8 Gen 2 и продвинутая система охлаждения с внушительным количеством термопасты. Производитель говорит, что температура его смартфона ниже по сравнению с iPhone 14 Pro Max. Это позволяет при съёмке видео 4K получать стабильные 60 кадров/с, чем может похвастать далеко не каждый смартфон.

В отличие от Apple, которая любят объединять винты разных типов, Xiaomi использует одинаковые винты, что упрощает разборку устройства. Жалеть можно разве что об отсутствии разъёма для наушников.


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Простота разборки говорит о высокой ремонтопригодности Xiaomi 13 Ultra. Остаётся дождаться подтверждения этого от специалистов iFixit, пишет wccftech.

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#смартфоны #xiaomi
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