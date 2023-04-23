Его ремонтопригодность оказалось на достаточно высоком уровне

-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

Недавно представленный смартфон Xiaomi 13 Ultra является одним из наиболее продвинутых Android-устройств. В первую очередь это относится к фотографическим возможностям, за что отвечают четыре камеры. Китайский YouTube-блогер решил осмотреть внутренности аппарата.

реклама





Он обнаружил единый модуль для всех четырёх камер с разрешением 50 Мп. Это даёт возможность сэкономить пространство внутри корпуса, где размещается также экран с диагональю 6,73 дюйма и аккумулятор 5000 мАч.

На системной плате располагается флагманский процессор Snapdragon 8 Gen 2 и продвинутая система охлаждения с внушительным количеством термопасты. Производитель говорит, что температура его смартфона ниже по сравнению с iPhone 14 Pro Max. Это позволяет при съёмке видео 4K получать стабильные 60 кадров/с, чем может похвастать далеко не каждый смартфон.

В отличие от Apple, которая любят объединять винты разных типов, Xiaomi использует одинаковые винты, что упрощает разборку устройства. Жалеть можно разве что об отсутствии разъёма для наушников.





рекомендации Много <b>4070</b> в Ситилинке Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз Последние 3070 дешевле 50 тр в Регарде <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13700K дешевле 40 тр в Регарде 3070 Gainward Phantom за 50 тр 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Простота разборки говорит о высокой ремонтопригодности Xiaomi 13 Ultra. Остаётся дождаться подтверждения этого от специалистов iFixit, пишет wccftech.