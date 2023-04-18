Серьёзный претендент на титул обладателя лучших камер

-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

Помимо планшетов, во вторник состоялся международный анонс смартфона Xiaomi 13 Ultra. Многие обозреватели уже сообщают, что это лучший камерофон среди всех современных смартфонов.

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Аппарат обладает экраном AMOLED размером 6,73 дюйма с разрешением 3200 x 1440 пикселей (WQHD+). Частота экрана варьируется от 1 до 120 Гц, частота дискретизации касания 240 Гц. При обычном освещении яркость экрана способна достигать 1300 нит, а на солнце целых 2600 нит. Экран поддерживает стандарты Dolby Vision и HDR10+.

Внутри располагаются флагманский процессор Snapdragon 8 Gen 2 с модемом Snapdragon X70, что означает поддержку сетей 5G и Sub-6, а также mmWave. В Китае предлагаются конфигурации 12/256 ГБ, 16/512 ГБ, 16 ГБ и 1 ТБ LPPDR5X и UFS 4.0. Установлена система Android 13 с оболочкой MIUI 14.

Аппарат обладает пятью камерами, созданными совместно с брендом Leica. Основная камера получила сенсор Sony IMX989 размером 1 дюйм и переменную апертуру (f/1,9 и f/4,0) при разрешении в 50 Мп. Размер пикселей 1,6 мкм, а при объединении четырёх пикселей в один этот размер вырастает до 3,2 мкм.

Есть также три других сенсора IMX858 размером 1/2,51 дюйма с разрешением 50 Мп для камер телефото, перископ и макро. Предлагаются эквивалентные фокусные расстояния от 12 мм (сверхширокоугольная), 23 мм (широкоугольная), 75 мм (телефото) до 120 мм (супертелефото), а также встроенный в сенсор зум. Разрешение передней камеры 32 Мп с апертурой f/2.0.

Размеры смартфона 163,18 x 74,64 x 9 мм, вес 220 г. Ёмкость аккумулятора равна 5000 мАч, мощность проводной зарядки 90 Вт, беспроводной 50 Вт. Имеется защита от воды и пыли IP68, а также стереодинамики с Dolby Atmos.

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Версия 12/256 Гб стоит 5999 юаней, 16/512 ГБ обойдётся в 6499 юаней, 16 ГБ/1 ТБ стоит 7299 юаней, пишет Nextpit.