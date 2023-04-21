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Atari приобрела права более чем на сотню старых видеоигр
Они могут быть перевыпущены на современных устройствах
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Известная в мире видеоигр компания Atari скоро может заняться выпуском классики на современных компьютерах и консолях. Меньше месяца прошло с момента появления новости о покупке Nightdive Studios, которая занимается ремастерингом ретро-игр. Теперь было объявлено о приобретении прав более чем на сотню игр для компьютеров и консолей 1980-х и 1990-х годов.

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Глава Atari Уэйд Розен рассказал о сделанном приобретении, назвав игровые серии серий Bubsy, Hardball и Demolition Racer, игры от Accolade, MicroProse и Infogrames. Многие из них ранее были связаны с Atari.

Некоторые из этих игр будут переизданы на физических носителях и в цифровом формате. На основе сделанных приобретений могут быть разработаны новые игры, некоторые старые получат порты на современные консоли. Также компания занимается новыми версиями Asteroids и Missile Command. Рассматривает она и работу на рынке криптовалют.

Недавно был выпущен комплект Axios в честь 50-летия Atari, который пользовался большим спросом. Там было свыше 90 классических игр для нескольких платформ, таких как Atari 2600, 5200, 7800, 8-битных компьютеров Atari, Lynx, Jaguar и аркадных автоматов.

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С другой стороны, последняя игровая консоль производителя разочаровала. Новая модель может быть представлена в этом году, пишет Techspot.

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