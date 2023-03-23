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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Atari объявила о покупке Nightdive Studios — разработчиков ремейка System Shock
Сделку закроют уже в апреле.
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Компания Atari объявили о покупке Nightdive Studios — команды разработчиков, которая занимается сейчас финальной доводкой ремейка оригинальной System Shock. Все подготовительные процессы уже пройдены, а сама сделка стоимостью в 10 млн долларов будет закрыта в следующем месяце.

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Также в отдельном пресс-релизе компания Atari посчитала нужным упомянуть тот факт, Nightdive Studios во многом обязана своему проприетарному движку KEX Engine. На базе последнего создавались все актуальные ремейки студии.

Сама Atari намерена собирается использовать технологии Nightdive Studios, равно как и её опыт в издательстве игр, для реализации своей стратегии, направленной на развитие ретро-проектов. Руководство студии-разработчика ремейка System Shock в заявлении отметило, что разделяет вместе с Atari любовь к классическим видеоиграм. Заключённое партнёрское соглашение может позволить студии Nightdive заняться выпуском проектов из ретро-линейки Atari на современном движке. Но это только наши предположения.

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Напомним, несколько дней назад Nightdive Studios в очередной раз объявила о переносе релиза ремейка оригинального System Shock на 30 мая текущего года. Станет ли этот перенос последним — узнаем совсем скоро.

#nightdive studios #system shock #atari
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