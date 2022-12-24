Модель Atari VCS, которую можно назвать одним из самых больших провалов в производстве игровых консолей, в ближайшее время прекратит свое существование, так как компания Atari приняла решение о прекращении производства. Компания заявила, что аннулировала все "существующие контракты на производство VCS", что означает, что после того, как текущие запасы будут распроданы, компания вряд ли будет производить еще какие-либо консоли VCS. Компания предлагает свои текущие акции с 20-процентной скидкой всем, кто заинтересован в том, чтобы выбросить свои деньги на ветер.
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Доход Atari от продажи VCS и аксессуаров к ней упал с 2, 3 миллионов евро в прошлом году до 0, 2 миллионов евро в этом году, или на 92 процента, согласно последнему отчету о доходах Atari. Это говорит о том, что компания перешла от продаж около миллиона единиц к продажам около 10 000 единиц, исходя из розничной цены VCS. Atari, очевидно, планирует выпустить новые игры на основе своей интеллектуальной собственности, а также заняться NFT в будущем, в дополнение к потенциальному лицензированию своего бренда третьим лицам для новых аппаратных продуктов. Похоже, что история повторяется, когда речь заходит об успехе Atari, и не в лучшем смысле, поскольку в этом году компания понесла чистые убытки в размере 5, 4 миллиона евро.