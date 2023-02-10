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Бокс-сет к 50-летию Atari включает 10 классических игр за $1000
Сборник игр был выпущен в рамках продолжающегося празднования 50-летия со дня основания компании
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В этом году компания Atari празднует свое 50-летие, и хотя в наши дни она уже не так известна в игровой индустрии, у многих до сих пор сохранились приятные воспоминания об играх на классических системах Atari. В честь юбилея компания Atari выпустила ограниченным тиражом бокс-сет, включающий 10 классических игр для Atari 2600 в специальной упаковке. Ценник набора в $1000 указывает на то, что он предназначен для серьезных коллекционеров.

Если вы собрали все 10 игр Atari 2600, представленных в коллекции Atari XP 50th Anniversary, то покупка бокс-сета за $1000 не имеет особого смысла. Однако, если у вас нет этих игр, но вы давно ищете, это может быть вашим лучшим шансом.
Ограниченный 100 экземплярами, бокс-сет к 50-летию Atari включает в себя десять игр: Adventure, Missile Command, Warlords, Super Breakout, Crystal Castles, Haunted House, Yars' Revenge, Centipede, Asteroids, Gravitar. Каждая из них поставляется с картриджем (работает с оригинальными консолями Atari 2600), запечатанным в изготовленную на заказ коробку, постером из кардстока, расширенным руководством по эксплуатации, булавкой с твердой эмалью, нашивкой из полиэстера, вышитой саржевой нитью, сертификатом подлинности и цифровой копией игры для Atari VCS.
Сейчас вы можете сделать предварительный заказ коллекции Atari XP 50th Anniversary по цене 999, 99 долларов США на официальном сайте Atari.
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