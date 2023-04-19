Ждать их появления остаётся больше полугода

-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

В китайском сервисе Weibo инсайдер под ником Digital Chat Station рассказал о разработке процессора MediaTek Dimensity 9300. Это флагманский мобильный чип китайского производителя, который в следующем году должен составить конкуренцию Snapdragon 8 Gen 3.

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Его производством займётся компания TSMC, которая будет применять улучшенный техпроцесс N4P. На нём же сейчас производится мобильный чип Dimensity 9200.

Модель следующего поколения должна иметь одно высокопроизводительное ядро, вероятно Cortex-X4. Ещё у него будет три быстрых ядра, возможно Cortex-A715, а также четыре экономичных (Cortex-A515).

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Первым аппаратом на будущем процессоре может оказаться Vivo X100, поскольку данный бренд помогает в разработке чипа. Производитель недоволен уровнем распространения Dimensity 9200, поэтому постарается сделать новый процессор более интересным. На Dimensity 9200 работают такие аппараты, как Oppo Find X6, Vivo X90 Pro и Vivo X90. Отсутствие спроса среди производителей смартфонов не означает, что процессор имеет низкое качество. Однако, на Android большая часть компаний предпочитает устанавливать чипы Snapdragon, пишет Phonearena.