И не забывать про компании средней руки и более мелкие.

По информации Nikkei Asian Review, председатель совета директоров MediaTek Цай Мин Кай (Tsai Ming-kai) в своём обращении к властям Тайваня призвал их взвешенно подходить к выбору мер поддержки полупроводниковой промышленности острова, поскольку аналогичные инициативы активно реализуются не только в Китае и США, но и в Европе. Угроза со стороны китайских разработчиков, по мнению главы правления MediaTek, заключается в усилении финансирования национальных производителей и разработчиков чипов. Пусть они и будут сосредоточены на зрелой литографии, в стоимостном выражении всё равно смогут обойти тайваньских конкурентов по объёмам продаж уже в 2026 году, если не будут приняты соответствующие меры.

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Источник изображения: Nikkei Asian Review

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Уже сейчас китайские производители контролируют до 10% рынка аналоговых чипов, выпускаемых с использованием зрелой литографии, и в дальнейшем их позиции будут только укрепляться. На мировом рынке продукции разработчиков чипов Тайвань занимает 18%, но Китай уже претендует на 15%, поэтому без целевой поддержки тайваньским разработчикам в обозримом будущем пришлось бы уступить место китайским конкурентам, у которых государственная поддержка есть. Другой проблемой для Тайваня остаётся низкая рождаемость, не позволяющая рассчитывать на заполнение всех вакансий в отрасли за счёт внутренних человеческих ресурсов, а также сохраняющаяся высокая активность китайских компаний по переманиванию ценных кадров.