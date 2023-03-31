NVIDIA пока не может компенсировать спад на других направлениях.

Ресурс DigiTimes к концу месяца вернулся к работе в любимом жанре — освещению событий тайваньской полупроводниковой отрасли в свете последних тенденций. Спрос на полупроводниковую продукцию продолжает снижаться, и это подталкивает крупнейшего контрактного производителя в лице TSMC сокращать объёмы заказов даже в случае взаимодействия с крупными клиентами. То есть, последние сами сокращают количество заказываемой у TSMC продукции, поскольку не знают, куда девать уже имеющуюся.

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Источник изображения: AFP

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Apple и MediaTek, по крайней мере, упоминаются тайваньским источником в качестве тех компаний, которые уже сократили свои заказы на мощностях TSMC. При этом волна заказов на ускорители вычислений NVIDIA, которые должны быть востребованы на фоне интереса к системам генеративного искусственного интеллекта, ещё не достигла TSMC, а потому компании не так просто компенсировать спад на ключевых направлениях деятельности.