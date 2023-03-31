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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
TSMC продолжает терять в объёмах заказов от крупных клиентов
NVIDIA пока не может компенсировать спад на других направлениях.
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Ресурс DigiTimes к концу месяца вернулся к работе в любимом жанре — освещению событий тайваньской полупроводниковой отрасли в свете последних тенденций. Спрос на полупроводниковую продукцию продолжает снижаться, и это подталкивает крупнейшего контрактного производителя в лице TSMC сокращать объёмы заказов даже в случае взаимодействия с крупными клиентами. То есть, последние сами сокращают количество заказываемой у TSMC продукции, поскольку не знают, куда девать уже имеющуюся.

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Источник изображения: AFP

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Apple и MediaTek, по крайней мере, упоминаются тайваньским источником в качестве тех компаний, которые уже сократили свои заказы на мощностях TSMC. При этом волна заказов на ускорители вычислений NVIDIA, которые должны быть востребованы на фоне интереса к системам генеративного искусственного интеллекта, ещё не достигла TSMC, а потому компании не так просто компенсировать спад на ключевых направлениях деятельности.

#nvidia #apple #полупроводники #tsmc #mediatek #тайвань
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KillerHead
12:00
Если честно ярад таким новостям, даже если фейк, феки о доблести и мощи нашей армии тоже должны быть. На другой стороне из говна и палок лепят фейки, почему нашим нельзя?
Российский «Кинжал» уничтожил штаб НАТО на глубине 130м – погибло до 300 офицеров из США и Польши
SMA
11:57
ну так в 2004 году, украиной не управляла сша
В США испытали управляемый подкалиберный артиллерийский снаряд 155-мм дальностью 110км
-=metallist=-
11:55
Надо бы к кинжалу тактическую ядрёную боеголовку прикрутить и послать в какой-нибудь секретный украинский бункер, в котором тоже натовские и пендосские офицеры заседают, пусть удивятся.
США провалили программу создания гиперзвукового оружия – $3 000 000 000 потрачены впустую
Kozma
11:54
Да. Когда Украина вернет Крым и Донбасс, то ее агрессия закончится.
Президент Венгрии призвала Россию вывести войска с Украины
Sam Ivanov
11:51
Какую кинетическую энергию имеет кинжал если он сможет пробить бункер на 130м глубины?! И сколько вообще нужно этой энергии? 😳
Российский «Кинжал» уничтожил штаб НАТО на глубине 130м – погибло до 300 офицеров из США и Польши
Kozma
11:51
"Получается так что официальные потери Украины за год в конфликте больше 150000" Наверное, "официальные потери Украины за год" Соловьев озвучил или Конашенков?
Германия выделит Украине 12 миллиардов евро на закупку военной техники к 2032 году
Шекн Итрч
11:46
Цикл статей должен называться "Я идиот - моя исповедь".
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grom9000
11:45
Ну помнешь ты сиськи полчаса-час, а может и 5 минут тебе хватит. Потом что делать будешь?
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Kozma
11:44
Тот уран не является ядерным оружием. США его используют даже в составе брони своих Абрамсов. И ничего. Танкисты на них ездят и в темноте от облучения не светятся. РФ так сильно эти снаряды бесят тем,...
Использование на Украине боеприпасов с ураном заразит местность на многие столетия
Sam Ivanov
11:43
Хуибр
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