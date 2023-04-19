Пока его разработка находится на раннем этапе

Появилась информация, согласно которой ведётся работа над приложением-вымогателем LockBit для устройств на процессорах Apple M1. Считается, что на компьютерах Apple вредоносных программ значительно меньше, чем на Windows. Однако, полной безопасности нет и здесь.

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Информацию об этом опубликовал специалист по безопасности MalwareHunterTeam. Приложение пока не работает на macOS, но разработчики активно трудятся над ним.

Описание новой версии приложения появилось на сервисе VirusTotal, где есть архивы разных вариантов LockBit. Данный вымогатель обычно атакует Windows, Linux и VMware ESXi, но может нападать и на macOS, Arm, PowerPC. Версия для Apple появилась в архиве в минувшем декабре. Компания Bleeping Computer установила, что в приложении пока ещё есть код из версий для Windows и VMware.

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В прошлом году было проведено тестирование, по результатам которого приложение LockBit оказалось самым быстрым. Оно смогло зашифровать 53 ГБ данных меньше чем за 4 минуты. В прошлом июне версия приложения LockBit 2.0 атаковала предприятие Foxconn в Тихуане. В декабре была произведена атака на детскую больницу в Канаде, но потом данные были бесплатно расшифрованы, сообщает Techspot.