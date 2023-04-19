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Портативная игровая консоль AYANEO 2S получит гибридный процессор AMD Ryzen 7 7840U Phoenix
Устройство с экраном 7 дюймов дороже $1000
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В этом году ожидается появление игровой консоли AYANEO 2S. Как и модель прежнего поколения, она получит экрана размером 7 дюймов без рамок, с датчиками Холла и триггерами. Также будет предлагаться комбинированная универсальная ручка Master.

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Работать устройство будет на гибридном процессоре AMD Ryzen 7 7840U, созданном для ноутбуков и обладающим мощностью 15–28 Вт. Процессор 8-ядерный с 16 потоками команд и основан на архитектуре Zen 4. В его состав входит графический процессор Radeon 780M на архитектуре RDNA 3. Здесь применяются 12 вычислительных блоков, что даёт 768 ядер с частотой более 2,5 ГГц. Этот процессор уже был неоднократно протестирован и показал высокие результаты. Графика демонстрирует уровень видеокарт RTX 2050 и GTX 1650 Ti для ноутбуков.

Для охлаждения будет применяться радиатор с тремя тепловыми трубками. Должна быть увеличена продолжительность работы, улучшен звук и пользовательский интерфейс.

Прежняя консоль AYANEO 2 обладает объёмом оперативной памяти от 16 до 32 ГБ и хранилищем SSD от 512 ГБ до 2 ТБ. Её стоимость была от $1099 до $1499. Консоль нового поколения должна стоить столько же. Она будет работать на операционной системе Windows 11. Неизвестно, останется ли поддержка карт памяти microSD, а также возможность менять твердотельный накопитель.


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Сроки начала продаж этой консоли пока не называются, пишет wccftech.

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