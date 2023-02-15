Проблеме подвержены устройства с APU Ryzen 7 6800U.

Буквально вчера специалисты AMD обнародовали свежую версию своих графических драйверов, которая добавляет поддержку для ряда тайтлов, повышает игровую производительность и исправляет некоторые баги, однако, похоже, и добавляет новые: как сообщает ресурс VideoCardz, владельцы портативных консолей AYANEO могут столкнуться с весьма неприятной ошибкой видеодрайвера, ограничивающей объём видеопамяти со стандартных 3 или 6 Гбайт до 512 Мбайт.

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Как информируют общественность представители компании, проблема может возникнуть на консолях AYANEO GEEK и AYANEO 2, основанных на APU Ryzen 7 6800U, в то время как модели AYANEO 2021, AIR и NEXT, базирующиеся на более старых платформах, данному багу, похоже, не подвержены.

Источник изображений: VideoCardz, AYANEO

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При этом специалисты производителя выяснили, что проблема кроется в свежей версии графических драйверов AMD с порядковым номером 23.2.1, а единственным надёжным решением является обновление BIOS. Пользователям же, не желающим проделывать данную процедуру с риском сделать что-то не так, рекомендуется не сбрасывать драйвер до заводских настроек при обновлении.