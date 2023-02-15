Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
id_1 За пост начислено вознаграждение
В свежей версии видеодрайвера AMD обнаружен баг, ограничивающий объём видеопамяти на консолях AYANEO
Проблеме подвержены устройства с APU Ryzen 7 6800U.
рекомендации
3070 Gigabyte дешевле 50 тр - надо брать
S23 Ultra - цены нехило пошли вниз
3080 остается дешевле 70тр несмотря на курс
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
RTX 3070 Ti за 55 тр в Ситилинке
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр

Буквально вчера специалисты AMD обнародовали свежую версию своих графических драйверов, которая добавляет поддержку для ряда тайтлов, повышает игровую производительность и исправляет некоторые баги, однако, похоже, и добавляет новые: как сообщает ресурс VideoCardz, владельцы портативных консолей AYANEO могут столкнуться с весьма неприятной ошибкой видеодрайвера, ограничивающей объём видеопамяти со стандартных 3 или 6 Гбайт до 512 Мбайт.

реклама

Как информируют общественность представители компании, проблема может возникнуть на консолях AYANEO GEEK и AYANEO 2, основанных на APU Ryzen 7 6800U, в то время как модели AYANEO 2021, AIR и NEXT, базирующиеся на более старых платформах, данному багу, похоже, не подвержены.

Источник изображений: VideoCardz, AYANEO

рекомендации
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить
3070 Ti дешевле 60 тр - цена как при курсе 65
MSI 3060 Ti Ventus OC за 40 тр
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр
-7% на ASUS 3050 - дешевле 30 тр
5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
-19% на 13900KF - цены рухнули
13700K дешевле 40 тр в Регарде
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
13600K дешевле 30 тр в Регарде
3070 дешевле 50 тр в Ситилинке
MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом
12900K за 40тр с началом в Ситилинке
3060 Ti Gigabyte за 40тр в Регарде

При этом специалисты производителя выяснили, что проблема кроется в свежей версии графических драйверов AMD с порядковым номером 23.2.1, а единственным надёжным решением является обновление BIOS. Пользователям же, не желающим проделывать данную процедуру с риском сделать что-то не так, рекомендуется не сбрасывать драйвер до заводских настроек при обновлении.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#amd #ryzen 7 6800u
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

AMD выпустила долгожданный унифицированный драйвер Adrenalin 23.2.1 со множеством улучшений
Появились первые тесты ноутбучной видеокарты AMD Radeon RX 7600S
AMD выпустила новые драйвера Adrenalin 23.2.1 WHQL для всех видеокарт
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

У украинского экипажа танка Leopard 2 будет лишь от 7 до 9 секунд, чтобы поразить российский танк
29
Ракеты Р-37М, запускаемые с истребителей МиГ-31, Су-35 и Су-57 ВКС РФ, наводят страх на лётчиков ВСУ
11
Российский истребитель Су-35С во время патрулирования уничтожил самолет ВСУ
8
Йенс Столтенберг: НАТО готовился к войне с Россией с 2014 года
6
Самолёт Пригожина сбили над Бахмутом – пилоту Су-24 удалось посадить горящий борт на российскую базу
7
Пригожин озвучил ситуацию на Бахмутском направлении
4
Российская РСЗО «Торнадо-Г» получила высокоточный дальнобойный снаряд со спутниковым наведением
6
Украинские солдаты придумали новый способ борьбы с российскими дронами – бойцы РФ готовят свой ответ
6
Dead Island 2 отправилась в печать и выйдет на неделю раньше
+
Электрическое аэротакси Joby приближается к коммерческим полётам
1
Якутский снайпер одним выстрелом ликвидировал сразу 2 иностранных наемников на СВО и показал видео
9
Почему «проблема аэродромов» мешает США отправлять истребители на Украину
4
Пригожин остудил пыл тех, кто рассчитывают на скорое взятие Бахмута/Артёмовска
8
Генерал США: НЛО, сбитые над Америкой, могут иметь инопланетное происхождение
8
В РФ приехали сразу 3 новых дрона из Ирана – Shahed-129, Shahed-191 и Mohajer-6 летят в СВО
3
Дополнительные новейшие истребители МиГ-35 поступят в войска в ближайшие годы
3
В США создали истребитель, управляемый ИИ, который совершил полёт, длительностью более 17 часов
+
Будущий народный процессор Core i5-13400F полностью провалился в играх, уступив даже Ryzen 5 5600
46
ВСУ смогли подбить Су-24 ЧВК "Вагнер", на котором совершал боевые вылеты Евгений Пригожин
18
Создатели Star Wars Jedi Survivor объяснили, почему обойдёт PS4 и Xbox One стороной
+

Популярные статьи

В США считают, что "беспилотный катер", нанесший удар по мосту в Затоке, сделан в Иране
13
5 причин, почему стоит выбрать дешевую механическую клавиатуру
87
Долой болото зависимостей - как меня достали бесконечные проблемы дистрибутивов Linux
49
«Вампир» против Leopard 1 – российские гранатомёты не оставят шансов на выживание немецкой «кошке»
14
В Китае готовится ЗБТ клона World of Warcraft, от компании Tencent, MMO RPG Tarisland
9
Как шпионят китайские воздушные шары - выводим их на чистую воду и разбираемся по-серьезному
3
Недорогая и оптимальная игровая сборка, которая справится со всеми новинками игр в 2023 году
8
Что будет с Xbox, когда сделка с Activision Blizzard сорвется
26
Вслед за США: Киев заявил, что ВС РФ запускает "боевые воздушные шары" способные истощить ПВО страны
6
Этномиколог Михаил Вишневский о франшизе The Last of us с научной точки зрения
5

Сейчас обсуждают

Андрей Бахтаров
15:22
С рекомендациями про БП чифтек и fury 3600 согласен полностью! Но рекомендовать 90 мм кулер это медвежья услуга. Есть невысокие башни 120мм - Xilence M403PRO и ( жаль что не купил это - ) - PcСooler G...
Ryzen 5 5600X стоит дешевле Core i5-12400F и, похоже, стал лучшим выбором для игровых ПК в 2023 году
Такой-то
14:43
вали иностранец
Зеленский выполнил просьбу Пригожина: спасения из Артемовска не будет
Вячеслав Ташпулатов
14:28
Может быть из-за этого у меня вся система намертво зависает, спасибо сейчас попробую установить самые новые драйвера. Буквально 15 минут назад, система намертво зависла, даже мышка не работала. Даже н...
AMD выпустила новые драйвера Adrenalin 23.2.1 WHQL для всех видеокарт
Вячеслав Ташпулатов
14:25
Вроде бы всё было нормально, пока не установил видеокарту 6800 XT. Ну я не думаю что из-за видеокарты вся система намертво зависает. Даже мышка не работает, помогает только полностью выключение, сейча...
ТОП-5 видеокарт NVIDIA GeForce RTX 4090 – от относительно бюджетных до премиальных
Александр Деревцов
14:25
Прогресс не стоит на месте. Это устаревший хлам превращается в мусор. Зайдут другие компании с навороченной электроникой.
В России скопилось более миллиона непроданных ноутбуков - цены приготовились к падению
Михаил Невский
14:23
Всё что угодно. От вирусов до технических проблем. Может сервис какой сбоит. Или проц тормозит (фризит). Оперативная память. Может быть вредоносная программа.
ТОП-5 видеокарт NVIDIA GeForce RTX 4090 – от относительно бюджетных до премиальных
Александр Иконников
14:21
У меня уже есть механика от redragon за 3к рублей, отличный вариант с классной подсветкой, хотсвапом, фирменным софтом, нормальными свичами без люфта, адекватным откликом и с наличием смазки у стабов ...
5 причин, почему стоит выбрать дешевую механическую клавиатуру
Вячеслав Ташпулатов
14:19
Парни, что-то у меня компьютер намертво зависает, в любой момент. Бывает на рабочем столе, бывает в игре. Что может быть?
ТОП-5 видеокарт NVIDIA GeForce RTX 4090 – от относительно бюджетных до премиальных
Олег Власов
14:17
Руководство Пиндосии поставило во главе угла-уничтожение человечества как вида,при том,что начало с тех кто ближе,то-есть со своих граждан.Не зря-же одна особа кричала с трибуны-"мы вас уничтожим изну...
НАТО против России, Китая и Ирана: Западный блок планирует начать несколько конфликтов одновременно
Сварог
14:14
Муж твой
Обзор бюджетной мыши A4Tech Bloody W60 Max на проверенном сенсоре Pixart BC3332-A
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем