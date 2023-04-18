Такую камеру получит модель Realme 11 Pro+

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В мае в Китае будут представлены несколько смартфонов разных производителей. Среди них будут аппараты Vivo S17, Oppo Reno 10 и серия Honor 90. Realme тоже напоминает о том, что планирует анонсировать линейку смартфонов Realme 11.

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Рекламные материалы не содержат никакой определённой информации об этих устройствах. Можно предположить, что здесь будут применяться круглые модули камеры. Недавно такой модуль показали на Realme 11 Pro благодаря его появлению на сайте сертификации TENAA.

Уже известны характеристики Realme 11 Pro и 11 Pro+. Также будут представлены другие модели, включая стандартные Realme 11 5G.

Аппараты Pro получит экран AMOLED размером 6,7 FHD+ с изогнутыми сторонами. В обоих случаях ожидается процессор Dimensity 1080, максимальный объём оперативной памяти 16 Гб, хранилище 1 ТБ и батарея 5000 мАч. Установлена система Android 13 с программной оболочкой Realme UI 4.0.

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Realme 11 Pro получит основную камеру 100 Мп, вспомогательную 2 Мп. Pro+ предложит три камеры с основной 200 Мп, сверхширокоугольной 8 Мп и сенсором глубины 2 Мп. Pro обладает зарядкой мощностью 67 Вт, Pro+ 100 Вт, пишет Gizmochina.