Смартфоны также получат 6,7-дюймовые дисплеи и неназванный восьмиядерный чипсет

Два новых телефона Realme с номерами моделей RMX3770 и RMX3740 появились в базе данных китайского сайта сертификации TENAA. Ходят слухи, что эти устройства дебютируют на китайском рынке под названиями Realme 11 Pro и Realme 11 Pro+. Изначально в списке были только изображения оригинальной модели. Теперь список был обновлен всеми основными характеристиками обоих смартфонов.

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Realme 11 Pro оснащен 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем с изогнутыми краями и разрешением FullHD+ (1080 x 2412 пикселей). Он работает от аккумуляторной батареи емкостью 4780 мАч, а сердцем устройства является неизвестный восьмиядерный процессор с частотой 2,6 ГГц. Грядущий смартфон получит варианты ОЗУ объемом 6 ГБ, 8 ГБ, 12 ГБ и 16 ГБ, а также накопитель на 128 ГБ, 256 ГБ. 512 ГБ и 1 ТБ. Устройство работает под управлением Realme UI 4.0 на базе Android 13.

Realme 11 Pro имеет 16-мегапиксельную фронтальную камеру и задний блок из 100-мегапиксельной основной и двух 2-мегапиксельных дополнительных камер. Устройство имеет размеры 161,6 х 73,9 х 8,2 мм и весит 185 граммов.

Realme 11 Pro+ (RMX3740) весит 183 грамма и имеет те же размеры, что и оригинальная модель. Он оснащен тем же дисплеем со сканером отпечатков пальцев на экране, процессором, до 16 ГБ ОЗУ и накопителем объемом до 1 ТБ. Смартфон имеет двухэлементную батарею емкостью 2340 мАч, но нет ни слова об общей емкости аккумулятора. Устройство оснащено 32-мегапиксельной фронтальной камерой и тройной системой из 200-мегапиксельной основной камеры, а также датчиков на 8 мегапикселей и 2 мегапикселя.

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Имея сертификат TENAA, весьма вероятным периодом выпуска смартфонов в Китае может стать апрель.