Можно будет сэкономить дисковое пространство без необходимости удалять данные

В прошлом году компания Google пообещала дать возможности экономить место на мобильных устройствах, убирая неиспользуемые приложения. Теперь компания начинает внедрять автоматическое архивирование, чтобы удалять важные части приложения без удаления персональных данных. Если приложение остаётся в магазине Play Store, нужно нажать на его иконку, чтобы скачать недостающие части. Google обещает таким способом освободить до 60% от общего объёма приложений.

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Опция автоматического архивирования доступна при установке приложения, когда на устройстве не хватает свободного места. Чтобы найти неиспользуемые приложения, нужно в системных настройках открыть раздел «Приложения». Обычно там написано, если приложение не открывали на протяжении нескольких месяцев. Для работы этой функции разработчики должны публиковать приложения в формате App Bundle. Это требование существует с 2021 года, так что не должно стать проблемой.

Apple с появления системы iOS 11 в 2017 году предлагает рекомендации по неиспользуемым приложением. На Android это может быть ещё актуальнее, поскольку здесь много моделей, где объём хранилища достаточно невелик.

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Google считает, что это нововведение позволит разработчикам удержать больше пользователей, пусть даже они применяют их приложения нечасто, пишет Engadget.