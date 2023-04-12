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Android будет автоматически архивировать неиспользуемые приложения
Можно будет сэкономить дисковое пространство без необходимости удалять данные
рекомендации
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В прошлом году компания Google пообещала дать возможности экономить место на мобильных устройствах, убирая неиспользуемые приложения. Теперь компания начинает внедрять автоматическое архивирование, чтобы удалять важные части приложения без удаления персональных данных. Если приложение остаётся в магазине Play Store, нужно нажать на его иконку, чтобы скачать недостающие части. Google обещает таким способом освободить до 60% от общего объёма приложений.

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Опция автоматического архивирования доступна при установке приложения, когда на устройстве не хватает свободного места. Чтобы найти неиспользуемые приложения, нужно в системных настройках открыть раздел «Приложения». Обычно там написано, если приложение не открывали на протяжении нескольких месяцев. Для работы этой функции разработчики должны публиковать приложения в формате App Bundle. Это требование существует с 2021 года, так что не должно стать проблемой.

Apple с появления системы iOS 11 в 2017 году предлагает рекомендации по неиспользуемым приложением. На Android это может быть ещё актуальнее, поскольку здесь много моделей, где объём хранилища достаточно невелик.

рекомендации
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Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз
Последние 3070 дешевле 50 тр в Регарде
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13700K дешевле 40 тр в Регарде
3070 Gainward Phantom за 50 тр
13600K дешевле 30 тр в Регарде

Google считает, что это нововведение позволит разработчикам удержать больше пользователей, пусть даже они применяют их приложения нечасто, пишет Engadget.

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