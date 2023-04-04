Объём оперативной памяти не так давно поступивших в продажу флагманских смартфонов Samsung Galaxy S23 составляет 8 ГБ. Есть версия наиболее дорогой модели Galaxy S23 Ultra с объёмом памяти 12 ГБ, где объём хранилища равен 512 ГБ и 1 ТБ. Один из инсайдеров в Твиттере сообщает, что в следующем году объём памяти на аппаратах Samsung вырастет.
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Предположительно, Galaxy S24 и Galaxy S24+ получат по 12 ГБ памяти, а объём хранилища будет составлять минимум 256 ГБ, тогда как сейчас минимальное значение 128 ГБ. Galaxy S24 Ultra может получить максимум 16 ГБ памяти.
С 2019 года флагманы Samsung не Ultra не получали 12 ГБ памяти, когда столько было на модели Galaxy S10+ с объёмом хранилища 1 ТБ. 16 Гб может повторить рекордное значение среди смартфонов Samsung: было на Galaxy S20 Ultra с объёмом хранилища 512 ГБ. На аппаратах некоторых других производителей тоже было 16 ГБ и даже 18 ГБ памяти, пишет Phonearena.