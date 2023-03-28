Издание Forbes пишет, что компания VK занялась активным расширением аппаратной инфраструктуры. Это нужно для ускорения загрузки контента для пользователей.
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Речь идёт о создании своего сервиса CDN. Об этом рассказали три источника из телекоммуникационного рынка и из самой компании. Сеть доставки контента (CDN) представляет собой географически распределённую систему серверов для хранения копий контента. Это даёт возможность скачивать контент не с центрального сервера, который может находиться далеко, а с наиболее близкого.
Предположительно, свой сервис CDN даст VK возможность быть готовой к значительному приросту трафика, который может произойти в случае отключения в России сервиса YouTube. Даже если этого не случится, «Вконтакте» старается переманить пользователей YouTube, для чего усиление инфраструктуры тоже не помешает.
В компании говорят, что по итогам прошлого года число ежедневных посетителей её сервисов увеличилось без малого на 20% и составило 73 млн человек. В социальной сети «Вконтакте» трафик в прошлом году увеличился в два с лишним раза.
Что касается YouTube, разные оценки говорят, что на него приходится около 35% трафика Рунета.