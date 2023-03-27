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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
«ВКонтакте» запустит отдельный фото- и видеоредактор
У команды поддержки соцсети очень много планов на этот год.
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Социальная сеть «ВКонтакте» собирается запустить во второй половине 2023 года отдельное приложение для редактирования фото и видео. Об этом сообщает издание «ТАСС» со ссылкой на пресс-службу компании VK. Также соцсеть намерена в будущем представить автопереводчик видео, редактор для совместной правки текстов и расширенный редактор для сервиса вертикальных видео «VK Клипы».

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Вся информация о будущих сервиса VK была обнародована по итогам конференции Contend Day. Будущее приложение для редактирования фото и видео получит уникальные инструменты на базе технологии машинного обучения. Например, нейросети помогут улучшить разрешение видео, удалить объекты, заменить себя в ролике на знаменитость благодаря технологии дипфейк или сделать ретушь одним нажатием.

Ещё при работе с изображениями пользователи смогут превратить горизонтальное фото в вертикальное. Предполагается, что алгоритмы автоматически сгенерируют фон за пределами исходного кадра. Также будущий редактор позволит состарить, омолодить или определённым образом стилизировать изображённого на снимке человека под персонажа мультфильма.

Нейросети помогут соцсети править орфографию, пунктуацию и стилистику в текстах сообществ и переводить их сначала на четыре, а потом (ближе к концу года) на восемь языков. ИИ-алгоритмы смогут создавать для сообществ обложки на основе их тематики, а для профилей — аватарки в разнообразных стилях.

Ещё одна приятная функция — автоматический дубляж видео на русском языке. Причём, дублирующий голос будет схож с голосом говорящего в видео. Разработчики также хотят запустить текстовый редактор с поддержкой совместной правки текста. С его помощью во «ВКонтакте» можно будет создавать таблицы и доски, совместно редактировать статьи, просматривать журнал изменений, добавлять многоуровневые списки и многое другое.

Пресс-служба «ВКонтакте» сообщила, что команда поддержки социальной сети приступила к тестированию глобального перезапуска раздела «Сообщества». В его основу войдут новая рекомендательная система, персонализированные подборки по широкому набору тематик, созданные с помощью нейросетей, а также рекомендации от блогеров и других «лидеров мнений».

Дошла речь и о сервисе VK NFT, которым, как выяснилось, пользуются более 2 млн уникальных пользователей. «ВКонтакте» планирует добавить поддержку токенов в сообществах соцсети и запустить NFT-маркетплейс, в котором будет доступна первичная и вторичная продажа токенов и запуски своих коллекций.

Сервис коротких вертикальных видео "VK Клипы" получит расширенный видеоредактор, Среди функций — управление цветокоррекцией, мультиэкран, звуковые эффекты и добавление фото. Новый музыкальный каталог сервиса получит поддержку редакционных плейлистов с делением по жанрам, настроению и другим категориям. Ещё в приложении можно будет извлечь звук из немузыкальных видео.

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«Мы видим, что наши разработки полезны авторам — с их помощью создатели контента заработали больше 4 млрд рублей в 2022 году», — сообщила генеральный директор соцсети, а также сервисов «VK Видео» , «VK Клипы» и «VK Звонки» Марина Краснова по итогам конференции.

#вконтакте #vk #российское по
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