Понедельник оказался не самым удачным днём для активных пользователей социальной сети «Вконтакте». Как в России, так и в ближнем и дальнем зарубежье многие не смогли зайти в свои учётные записи как через компьютер, так и в мобильных приложениях.
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Разработчики знают о существовании этой проблемы и работают над её исправлением. В заявлении пресс-службы говорится, что у ряда пользователей в некоторых регионах обнаружились краткосрочные трудности с входом в учётную запись. В ближайшее время ситуацию обещают исправить.
Масштаб проблемы показывает статистика сервиса Brand Analytics, которая фиксирует значительный рост числа жалоб на работу «Вконтакте». Если среднестатистическим уровнем является 9 сообщений, в 10 утра было зафиксировано более 30 жалоб на сбои. Причины проблем пока не были названы. Значительная часть жалоб пришла из Москвы, Санкт-Петербург и Минска.
В прошлом месяце в работе «Вконтакте» наблюдался ещё более масштабный сбой, когда сообщений о неполадках было на порядок больше.