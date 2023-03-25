Также родители смогут читать переписку детей

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В штате Юта, США, решили побороться за защиту детей в социальных сетях. Скоро для регистрации детей в приложениях вроде TikTok и Snap потребуется разрешение родителей. Также могут быть введены проверки возраста и другие ограничения.

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Два принятых в четверг закона запрещают лицам младше 18 лет пользоваться социальными сетями между 22:30 и 6:30 часами, что напоминает виртуальный комендантский час. В Китае похожее ограничение разрешает играть в онлайн-игры только 3 часа в неделю. Правда, родители или опекуны детей могут поменять это время.

По-новому закону разработчики социальных сетей должны получить разрешение от родителей, прежде чем их ребёнок зарегистрируется. Также есть расплывчатая формулировка, согласно которой запрещено использовать вызывающие у несовершеннолетних привыкание дизайн и функциональность.

Родители получат больший контроль над деятельностью детей в социальных сетях. В частности, они смогут читать переписку.

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Автор законопроекта считает, что он поможет преодолеть кризис психического здоровья среди подростков в США. В нескольких других штатах рассматриваются похожие законопроекты. В Техасе несовершеннолетним могут полностью запретить регистрироваться в соцсетях. Закон штата Юта относится к соцсетям не менее чем с пятью миллионами пользователей по всему миру и он вступит в силу 1 марта будущего года. В данный момент большинство соцсетей разрешают регистрироваться с 13 лет, пишет Techspot.