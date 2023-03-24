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Xiaomi, Oppo и Vivo упростят перенос данных между своими смартфонами
Популярные китайские производители разработали соответствующие приложения
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Китайские производители смартфонов Xiaomi, Oppo и Vivo совместными усилиями создали метод переноса данных между своими аппаратами. Это позволит пользователям проще менять один смартфон на другой. Можно будет легко переносить списки контактов, фотографии, системные данные.

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Для перехода на аппараты Xiaomi будет применяться Mi Replacement. Пользователям достаточно будет отсканировать код для установки этого приложения на свой смартфон и начала процедуры переноса. Похожий подход используется в приложении OnePlus Switch для переноса данных на аппараты OnePlus.

Для смартфонов Oppo предлагается использовать приложение Huantai Mobile Moving - Replacement Assistant, а для Vivo последнюю версию приложения Mutual transfer.

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Подобные приложения обычно переносят файлы вроде видео, фотографий, списки контактов. Однако, сложнее дело обстоит с переносом данных сторонних приложений вроде мессенджера WhatsApp. Последний даёт пользователям возможность сохранять историю переписки в облачном сервисе Google Диск, чтобы получить к ней доступ на новом устройстве. Китайские производители хотят сделать этот процесс более единообразным для разных приложений. Правда, пока это предложение ограничено Китаем, пишет Androidcentral.

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