Появления этого устройства в продаже осталось ждать недолго

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Компания Vivo готовится представить очередной планшет, который придёт на смену модели первого поколения. Пока желающие получили возможность ознакомиться с некоторыми характеристиками Vivo Pad 2.

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Не так давно появлялась информация, что планшет обнаружился в списке поддерживаемых устройств магазина Google Play. Тогда стало известно о модельном номере планшета PA2373. Считалось, что он будет работать на последнем флагманском процессоре Snapdragon 8 Gen 2. Теперь инсайдер из Китая Digital Chat Station опровергает эти сведения. На этот раз обещана система на чипе MediaTek Dimensity 9000.

Модель первого поколения обладает экраном IPS LCD размером 11 дюймов, но на этот раз диагональ составит 12 дюймов при частоте обновления 144 Гц. Разрешение может остаться прежним, а именно 2560 x 1600. Говорится также о большой ёмкости аккумулятора, хотя конкретное значение не называются. В планшете первого поколения используется аккумулятор 8040 мАч. Соответственно, на этот раз можно рассчитывать на ёмкость как минимум не меньше.

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Также должны быть предложены минимум четыре динамика для получения качественного звука. У первого планшета сзади две камеры, а разрешение передней камеры составляет 8 Мп, напоминает Gizmochina.