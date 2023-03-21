Устройство с частотой обновления экрана 144 Гц

После нескольких месяцев слухов и предположений китайская компания Oppo, наряду со своим новым флагманским смартфоном, анонсировала планшет Oppo Pad 2. Он обладает довольно внушительными характеристиками и внешним видом.

реклама

В аккаунте производителя на сайте Weibo говорится об использовании процессора MediaTek Dimensity 9000, объёме оперативной памяти LPDDR5 8 ГБ или 12 ГБ и объёме хранилища типа UFS 3.1 256 ГБ или 512 ГБ. Используется экран LCD размером 11,61 дюйма с частотой 144 Гц и разрешением 2800 x 2000. Экран поддерживает 10-битный цвет, 97,4% цветового диапазона DCI-P3 и яркость до 500 нит.

Ещё у экрана есть сертификат TÜV Rheinland, что означает низкий уровень излучения синего света, а также поддержка Dolby Atmos и Dolby Vision. Планшет может работать со стилусом Oppo Pencil с задержкой 2 мс, частотой дискретизации 240 Гц, 4096 степенями нажатия и письмом при наклоне от нуля до 60°.

Ёмкость батареи составляет 9510 мАч, а мощность зарядки 67 Вт. На полную зарядку требуется 80 минут.

Разрешение задней камеры составляет 13 Мп, передней 8 Мп. Аппарат работает с программной оболочкой ColorOS, поддерживает Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 и 5G.

рекомендации 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр S23 Ultra - цены нехило пошли вниз Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Компьютеры от 10 тр в Ситилинке Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы MSI 3060 за 30 тр в Регарде 3060 Ti Gigabyte за 40 тр в Регарде 13700K дешевле 40 тр в Регарде Вакансия: Автор новостей широкого профиля 3070 Gigabyte за 50 тр - надо брать 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Стоимость планшета в Китае начинается от 2999 юаней за версию 8/256 ГБ, 3399 юаней за 12/256 ГБ и 3999 юаней за 12/512 ГБ, пишет technave.