После нескольких месяцев слухов и предположений китайская компания Oppo, наряду со своим новым флагманским смартфоном, анонсировала планшет Oppo Pad 2. Он обладает довольно внушительными характеристиками и внешним видом.
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В аккаунте производителя на сайте Weibo говорится об использовании процессора MediaTek Dimensity 9000, объёме оперативной памяти LPDDR5 8 ГБ или 12 ГБ и объёме хранилища типа UFS 3.1 256 ГБ или 512 ГБ. Используется экран LCD размером 11,61 дюйма с частотой 144 Гц и разрешением 2800 x 2000. Экран поддерживает 10-битный цвет, 97,4% цветового диапазона DCI-P3 и яркость до 500 нит.
Ещё у экрана есть сертификат TÜV Rheinland, что означает низкий уровень излучения синего света, а также поддержка Dolby Atmos и Dolby Vision. Планшет может работать со стилусом Oppo Pencil с задержкой 2 мс, частотой дискретизации 240 Гц, 4096 степенями нажатия и письмом при наклоне от нуля до 60°.
Ёмкость батареи составляет 9510 мАч, а мощность зарядки 67 Вт. На полную зарядку требуется 80 минут.
Разрешение задней камеры составляет 13 Мп, передней 8 Мп. Аппарат работает с программной оболочкой ColorOS, поддерживает Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 и 5G.
Стоимость планшета в Китае начинается от 2999 юаней за версию 8/256 ГБ, 3399 юаней за 12/256 ГБ и 3999 юаней за 12/512 ГБ, пишет technave.