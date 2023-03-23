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Xiaomi раскрыла больше деталей о Redmi Note 12 Turbo
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 Xiaomi продолжает дразнить общественность утечками о грядущем смартфоне Redmi Note 12 Turbo на Weibo перед выпуском устройства 28 марта. Вчера компания сообщила несколько деталей, таких как дизайн задней панели и дату выпуска. Теперь компания хвастается тем, что Redmi Note 12 Turbo имеет более тонкие рамки дисплея, чем iPhone 14, помимо других функций.

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 В частности, Xiaomi утверждает, что Redmi Note 12 Turbo имеет подбородок толщиной 2,2 мм, что на 0,2 мм тоньше, чем у iPhone 14. Как показано на одном из изображений ниже, телефон также имеет боковые рамки толщиной 1,42 мм и верхнюю рамку толщиной 1,95 мм. Таким образом, хотя у Redmi Note 12 Turbo нет одинаковых рамок, но они со всех сторон тоньше, чем у iPhone 14 с его 2,4-миллиметровыми рамками. Дисплей также будет содержать небольшое отверстие под фронтальную камеру с неизвестным пока разрешением.

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 Кроме того Xiaomi подтвердила, что Redmi Note 12 Turbo будет иметь толщину 7,9 мм и вес 181 г. Смартфон получит аккумуляторную батарею емкостью 5000 мАч, а также систему охлаждения с испарительной камерой площадью 3725 мм². Также Redmi Note 12 Turbo будет оснащен OLED-дисплеем, сертифицированным SGS с низким уровнем синего света, поддержкой HDR10 + и частотой ШИМ 1920 Гц.

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