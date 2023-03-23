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В смарт-часах Amazfit T-Rex Ultra можно погружаться на глубину 30 м
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Новые часы Huawei оказались в четверг не единственными, которые могут пригодиться любителям нырять. Компания Amazfit тоже анонсировала смарт-часы T-Rex Ultra. По сравнению с представленными прошлым летом часами T-Rex 2 новая модель получила более прочный корпус из нержавеющей стали и более премиальный дизайн.

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Используются рамка, задняя панель, кнопки из нержавеющей стали 316L, а также рама посередине корпуса из полимерного сплава. Часы получили рейтинг прочности MIL-STD-810G и рейтинг водонепроницаемости 10 ATM. Сертификаты EN13319 и ISO6245 означают возможность погружаться на глубину до 30 м и выдерживать давление воды, которое встречается на глубине 100 м. Доступны чёрный и песочный цветовые варианты.

Установлен экран AMOLED размером 1,39 дюйма с разрешением 454 x 454, плотностью пикселей 326 ppi и яркостью до 1000 нит. Имеется биометрический датчик BioTracker PPG для отслеживания уровня кислорода в крови.

Часы поддерживают свыше 160 спортивных режимов, непрерывное отслеживание сердцебиения, Sp02, мониторинг давления и высоты, компас, GPS через шесть спутниковых систем, офлайн-карты. Работают они на операционной системе Zepp OS 2.0.

Ёмкость батареи осталась 500 мАч, но продолжительность работы уменьшилась по сравнению с T-Rex 2. Обещано 20 дней между подзарядками при стандартных нагрузках и 25 дней при использовании режима экономии.

В США часы предлагаются за $400 в магазинах Amazon и AliExpress. О продажах в других странах пока не сообщается, пишет lowyat.net.

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#смарт-часы #amazfit
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