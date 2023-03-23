Huawei представила свои самые продвинутые смарт-часы

3080 за 70 тр - цены снова пошли вниз

3080 за 70 тр - цены снова пошли вниз

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

На рынке премиальных смарт-часов пополнение, поскольку в четверг состоялся анонс модели Huawei Watch Ultimate. В них китайский производитель предлагает множество новшеств в плане дизайна и функциональности.

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Huawei утверждает, что впервые в умных часах применяется жидкий металл на основе циркония. Это разработанный Калифорнийским технологическим институтом сплав, в состав которого входят цирконий, никель, медь, титан и алюминий.

В результате корпус часов стал в 4,5 раза прочнее и в 2,5 раза твёрже нержавеющей стали. К тому же он лёгкий, с весом на уровне титана. Другим преимуществом подобных сплавов является высокая устойчивость перед коррозией.

В результате часы обладают защитой от воды 10 ATM, а также сертификатами ISO 22810 (водонепроницаемость) и EN13319 (снаряжение для дайвинга). Это значит, что в них можно нырять. Тесты показали, что часы способны выдержать сутки на глубине 110 м.

Несмотря на подобный уровень защиты от воды, часы могут выдавать звук. В этом помогли 16 водостойких структур, а используемый в составе корпуса сплав защищён от солёной воды.

Имеется четыре режима погружения: подводное плавание с аквалангом, техническое подводное плавание с аквалангом, фридайвинг и подводное плавание. Поскольку поддерживается погружение на большую глубину, Huawei Watch используют алгоритмы декомпрессии Бюльмана, чтобы пользователь всплывал не слишком быстро. Для этого же существует более 20 напоминаний.

Прежние часы Huawei имели одну или две кнопки, но в данном случае их три. Новая включает режим работы «Экспедиция» для любителей туризма. Инструмент «Безопасный возврат» применяет двухчастотное пятисистемное позиционирование GNSS, позволяя вернуться в начальную точку по пройденному пути, по прямой или по установленным по пути следования маркерам. Ещё есть режим Dark Light, снижающий нагрузку на глаза в темноте.

Часы обладают экраном LTPO AMOLED размером 1,5 дюйма с яркостью до 1000 нит. Экран защищён сапфировым стеклом и нанокерамической рамкой вокруг.

В смартфонах и часах используются разные варианты дисплеев LTPO. В данном случае частота экрана может достигать 60 Гц или сокращаться до 30 Гц или 24 Гц.

Из часов Huawei Watch GT3 пришли такие функциональные возможности, как расширенный анализ ЭКГ, непрерывный мониторинг сердечного ритма в течение дня, непрерывное отслеживание SpO2 и уровня стресса. Huawei TruSeen 5.0+ и TruSleep 3.0 анализируют показатели организма и параметры сна.

Продолжительность работы часов между зарядками может достигать 14 дней. От нуля до 100% они заряжаются за час.

Для приобретения будут доступны версии Voyage Blue и Expedition Black. Ремешок Ultimate Voyage Blue выполнен из титанового сплава, а Expedition Black получил также ремешок из гидрогенизированного нитрилового каучука (HNBR). В обоих случаях есть дополнительные ремешки повышенной длины из HNBR для подводного плавания.

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В Европе продажи начнут 3 апреля в магазинах Huawei и в некоторых розничных сетях. Цены пока названы не были, пишет Phonearena.