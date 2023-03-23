Аппараты с экранами 120 Гц и тремя камерами с основной 48 Мп

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Компания Huawei в четверг, помимо очередных смарт-часов, выпустила новое поколение смартфонов серии Huawei P. Аппараты Huawei P60 относятся к верхней ценовой категории и ставка в них делается в первую очередь на фотографические возможности. Китайский производитель предлагает стандартную модель Huawei P60 и версию Pro, также есть модификация P60 Art. Две основные версии похожие, хотя модель Pro более тяжёлая. Спереди аппараты довольно типичные, но сзади у них уникальный дизайн. Этого способствует основной сенсор камеры, расположенный между двумя другими.

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Для защиты применяется стекло Kunlun, что обеспечивает рейтинг IP68. Дизайн камер аппарата Huawei P60 Art отличается несимметричной формой выступа в виде острова. Этот смартфон предлагается в двух цветовых вариантах, которые меняют цвета в зависимости от угла падения света.

У всех трёх смартфонов одинаковый экран. Эта панель OLED с диагональю 6,67 дюйма и изгибом со всех четырёх сторон. Адаптивная частота может меняться от 1 до 120 Гц, при необходимости сокращая энергопотребление на 29%. Технология иммерсивного дисплея Huawei X-True и сертификат TUV Rheinland также прилагаются. Экран занимает 93,1% корпуса.

Поскольку Huawei испытывает проблемы из-за санкций, в основной модели применяется прошлогодний процессор Snapdragon 8 Gen 1, не поддерживающий стандарт связи 5G. Два других аппарата работают на более современном чипе Snapdragon 8+ Gen 1, но 5G нет и здесь.

P60 предлагаются с объёмом хранилища 128 ГБ, 256 ГБ и 512 ГБ, P60 Pro только с 256 ГБ и 512 ГБ, P60 Art с 512 ГБ и 1 ТБ. Первые две модели обладают аккумулятором 4815 мАч с поддержкой заря

Среди других характеристик спутниковая связь второго поколения, позволяющая отправлять и получать СМС-сообщения. Все три смартфона работают на операционной системе HarmonyOS 3.1.

Стандартная модель обладает тремя камерами с основной 48 Мп с расположением пикселей RYYB. У объектива переменная апертура F/1,4–4,0 и есть оптическая стабилизация изображения. Рядом находится сверхширокоугольная камера 13 Мп с с сенсором RYYB и апертурой F/2,2. Последняя камера 12 Мп RYYB с оптической стабилизацией и 5-кратным зумом.

P60 Pro отличается последней камерой. У неё разрешение 48 Мп и большая апертура. P60 Art получил сверхширокоугольную камеру 40 Мп. Спереди у всех аппаратов камера 13 Мп по центру экрана.

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Первые две модели будут представлены 30 марта, а P60 Pro Art начнут продавать 7 апреля. Huawei P60 стоит от 4448 юаней, модель Pro от 6988 юаней, а Art от 8988 юаней. Первые две доступны в чёрном, изумрудном, фиолетовом и мраморно-белом цветах, а Art в синем и золотом, пишет Gizmochina.