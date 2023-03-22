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Всего несколько лет назад Huawei находилась на вершине успеха благодаря увеличивающейся популярности своих продуктов для потребителей и предприятий. Компания заключала сделки по развертыванию сетей 5G по всему миру и ненадолго достигла вершины рынка смартфонов с большим объемом поставок, чем Samsung или Apple. Затем санкции США вернули ее на землю. Однако китайская мегакорпорация не сдалась. По словам генерального директора Жэнь Чжэнфэя, Huawei заменила и модернизировала тысячи компонентов в своих продуктах, что позволило ей продолжить работу в условиях санкций США.
Жэнь объяснил действия компании в ответ на санкции в недавнем выступлении в Нанкинском университете. В недавно опубликованной расшифровке Жэнь говорит, что Huawei пришлось найти замену для более чем 13 000 компонентов, которые она больше не могла поставлять из-за торговых ограничений. Кроме того, компания переработала около 4000 печатных плат своей продукции. Компания также разработала собственную мобильную операционную систему Harmony OS. Тем не менее, технически это не ново: Harmony OS — это измененный Android, в котором все элементы Google удалены и заменены сервисами Huawei.
Результатом всей этой работы, по словам Чжэнфэя, является стабилизация продуктового портфеля Huawei. Однако это было недешево. В 2022 году компания потратила 23,8 миллиарда долларов на исследования и разработки. Примечательно, что очень мало из этой суммы пошло на ИИ. Отвечая на вопрос о ChatGPT, Жэнь отметил, что, по его мнению, Microsoft не будет одинока на вершине благодаря партнерству с OpenAI, но Huawei не будет бороться за это место. Вместо этого он надеется создавать продукты, которые помогут другим компаниям разрабатывать и запускать приложения ИИ.
На некоторых рынках Huawei может никогда не оправиться от торговых ограничений, введенных в 2019 году администрацией Трампа. Правительство США сослалось на тесные отношения Huawei с правительством Китая, когда компания была добавлена в список организаций Министерства торговли. Место в этом списке обозначает компанию как врага интересов США и требует, чтобы американские компании прекратили вести бизнес с этими организациями. Даже иностранные компании, лицензирующие американские технологии, могут быть вынуждены соблюдать санкции США. Это заставило Huawei голодать по полупроводникам, особенно чипам, используемым в смартфонах.
Китай стремится нарастить внутреннее производство полупроводников, но его усилия на годы отстают от TSMC, штаб-квартира которой находится недалеко от побережья на острове Тайвань. Это привело к предположениям, что Китай может попытаться заявить о своих правах собственности на остров, но TSMC предупредила, что без оборудования и необходимого сырья, это не поможет Китаю.