Ещё пользователи смогут легче видеть общие с другими группы

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Мессенджер WhatsApp представил две новые функциональные возможности для групповых чатов и сообществ. Администраторы чатов смогут решать, получит ли пользователь доступ к группе или нет. Прежде любой желающий мог присоединиться при помощи ссылки-приглашения от любого участника группы. Уведомления в чате о вступлении нового пользователя быстро пропадают после появления нескольких новых сообщений. Теперь так просто в группы вступать не получится.

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Другое обновление относится к связыванию людей в рамках сообщества. Сообщества были созданы в прошлом году, чтобы разные группы людей общались в их рамках. Теперь становится проще выяснить, какие группы у пользователей общие. Названия групп показываются при поиске контактов по имени.

Есть и другие изменения в работе сервиса. Пользователи теперь могут планировать, когда уйдут из группового чата WhatsApp. Данная функциональность находится на этапе бета-тестирования и значительно сократит историю переписки. Также недавно появилась поддержка картинки в картинке для видеозвонков на платформе iOS и обновления статусов в виде голосовых заметок.

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Две новые возможности станут доступны пользователям во всём мире в ближайшие недели, пишет Engadget.