Кроме того темный режим приложения станет соответствовать дизайну операционной системы

Обновленный WhatsApp дебютировал в Microsoft Store в прошлом году и скоро получит еще одно большое обновление. WhatsApp для Windows 11 и 10 долго развивал свои функции, и в одном из последних обновлений получил поддержку специальной вкладки «Вызовы» для некоторых пользователей.

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В настоящее время выпускается обновление для бета-версии WhatsApp, обеспечивающее поддержку новой функции «Ссылки для звонков». Тот кто совершал звонок с помощью WhatsApp для Android, возможно, заметил эту функцию, которая позволяет пригласить кого-либо на звонок, используя ссылку. Любой может открыть ссылку и присоединиться к видео или голосовому вызову в любое время.

Для начала пользователю нужно будет открыть вкладку «Вызовы» в WhatsApp и нажать на новую опцию «Создать ссылку для вызова». Можно выбрать между голосом и видео и отправить ссылку кому угодно, и он или они смогут присоединиться к вызову. Звонки в WhatsApp просты, но поддержка ссылок упрощает проведение конференц-звонков с друзьями или сообществами.

Как можно видеть на снимке экрана выше, общие ссылки открывают доступ для всех, и люди могут присоединиться к вызову или выйти из него, используя ссылку в любое время.

Таким образом, эта функция полезна для того, чтобы позвонить своим друзьям, чтобы обсудить фильм или футбольный матч, поскольку они могут приходить, когда им заблагорассудится, даже когда вас нет, и уйти в любое время, не прерывая сам разговор.

Пользователь может создавать столько ссылок, сколько хочет, но срок действия ссылок для звонков автоматически истечет через 90 дней, и нужно будет создавать новый набор каждые три месяца. Кроме того, WhatsApp поддерживает до 32 человек одновременно, что не уступает другим приложениям для обмена сообщениями.

Новая вкладка вызовов и поддержка ссылки на вызов пока ограничены бета-приложением WhatsApp, но если пользователь использует стабильную версию, то другое обновление обеспечивает лучшую поддержку темного режима, который хорошо соответствует языку дизайна Windows 11.

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В дополнение к звонкам и улучшениям темного режима WhatsApp скоро позволит редактировать свои сообщения. В приложении не будет кнопки редактирования истории, поэтому можно изменить свое сообщение и скрыть его от других в личных или групповых чатах в любое время. Тем не менее эта функция все еще находится в разработке, поэтому планы могут измениться, и опция истории может появиться в будущем.