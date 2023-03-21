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Duolingo работает над приложением для изучения музыки
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Многие знают о существовании приложения Duolingo, где учат иностранные языки. Однако, разработчики этого приложения занимаются и другими тематиками. Одной из этих тематик теперь станет музыка. Судя по вакансии в компании, Duolingo набирает команду разработчиков программы для изучения музыки.

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Ведётся поиск «Эксперта в области музыкального образования, сочетающего в себе как теоретические знания соответствующих научных исследований в области обучения, так и практический опыт преподавания». Получив эту работу, сотрудник будет отвечать за научную часть приложения. Результаты исследований должны быть воплощены в конкретные идеи, чтобы применять их в учебном процессе на практике. Также сотрудник будет брать на себя инициативу при разработке учебных программ. Из этого можно сделать вывод, что разработка приложений находится на очень раннем этапе.

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Если приложение Duolingo Music будет выпущено, оно пополнит достаточно длинный список обучающих приложений этого производителя. Программа ABC призвана научить детей читать и писать, English Test готовит к тестам по английскому языку, Math с применением красочной анимации и интерактивных упражнений учит математике и геометрии. Компания старается осваивать новые сферы, чтобы обеспечить финансовое выживание на будущее. В последнем квартале прошлого года компания сообщила о росте числа платных подписчиков на 67% за год, пишет Engadget.

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