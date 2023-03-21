Правила Apple и Google пока мешают этому

Главные игровые новости касательно компании Microsoft в последние месяцы связаны с попыткой купить Activision Blizzard. Однако, на этот раз глава Xbox Фил Спенсер рассказал о желании компании создать магазин для мобильных игр.

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Этот магазин будет работать на платформах Android и iOS. Так Microsoft хочет доставлять собственный контент Xbox и контент сторонних разработчиков на любые устройства.

Правда, в Microsoft пока не уверены, что это возможно. Apple запрещает использовать в системе iOS сторонние магазины приложений. Это же можно было сказать и про Android, пока комиссия по конкуренции Индии не потребовала от Google открыть свою систему в этой стране. Правда, Google собирается подать апелляцию.

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Таким образом, не всё зависит от Microsoft. Однако, если всё большее количество стран будут требовать от Apple и Google делать свои экосистемы более открытыми, план Microsoft может в один прекрасный день быть реализован. Этому же способствуют новые правила Закона о цифровых рынках Европейского Союза, направленные на усиление конкуренции на рынках приложений, пишет Androidauthority.