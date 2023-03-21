Тепло от нагрева компьютеров и серверов можно применить с пользой

В Великобритании нашли применение вырабатываемому дата-центром теплу. Оно пошло на обогрев общественного бассейна благодаря системе Deep Green. На протяжении 60% времени температура воды в бассейне составляет 30°.

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Британский стартап Deep Green использует кластер высокопроизводительных вычислений (HPC) мощностью 28 кВт. Система размером не больше стиральной машины состоит из двенадцати плат с четырьмя процессорами на каждой. Она применяется для работы с алгоритмами ИИ интеллекта и машинного обучения. В будущем эта система также найдёт применение в облачных сервисах и при обработке видео.

Бассейн глубиной 22 м и детский бассейн неподалёку требуют на обогрев 222000 кВт*ч в год. Компьютеры Deep Green помещены в минеральное масло для отвода тепла от серверов. Масло отправляется в теплообменник, который и нагревает бассейн. Deep Green говорит о передаче 96% энергии компьютеров, в результате чего на обогрев бассейна стали расходовать на 62% меньше газа. Это даёт экономию примерно на $24000 в год и сокращает выбросы углерода на 25,8 тонн в год. Это особо актуально в то время, когда цена на газ в Великобритании растёт. Если будут добавлены дополнительные серверы, это позволит закрыть 70-80% потребностей бассейна в отоплении.

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Это не первая новость подобного рода, описывающая использование тепла от дата-центров. Например, в Японии собирались выращивать в воде сотни тысячи угрей. Эта вода должна быть нагрета теплом от дата-центра, пишет Techspot.