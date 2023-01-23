Первый в США малый модульный ядерный реактор (ММР) может начать работу к концу десятилетия. Комиссия по ядерному регулированию (NRC) сертифицировала проект SMR компании NuScale Power Corp. Это значительный шаг в деле разработки подобных электростанций нового поколения. Некоторые видят в них стабильный источник энергии для датацентров.
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NuScale собирается создать завод SMR в Национальной лаборатории Айдахо. Шестиреакторный проект безуглеродной энергетики мощностью 462 МВт планируется ввести в эксплуатацию к 2030 году.
ММР обычно вырабатывают 300–500 МВт (мегаватт) электроэнергии, но некоторые менее 100 МВт. Любой ядерный реактор может быть опасным, но в этих риск якобы ниже по сравнению с традиционными из-за меньшего масштаба, простоты конструкции и присущих реакторам характеристик безопасности.
Ядерные отходы могут стать одной из проблем этих реакторов. Для уменьшения радиации до безопасного уровня отработанному топливному материалу может потребоваться от 30 до 24000 лет. С другой стороны, если обычные атомные электростанции требуют дозаправки каждый год или два, в SMR это необходимо делать раз в 3-7 лет. Некоторые конструкции рассчитаны на работу без дозаправки в течение 40 лет.
SMR становится седьмой одобренной для использования в США конструкцией реактора. NuScale подала заявку в NRC на утверждение более крупной конструкции, производящей 77 МВт на модуль.
Считается, что эти реакторы станут хорошей альтернативой производящему парниковый газ ископаемому топливу. С 2014 года Министерство энергетики США выделило на проект более $600 млн.
В России тоже есть два ММР мощностью 35 МВт, установленные на плавучей электростанции у арктического побережья. Новые ММР строятся или проходят процесс лицензирования в Аргентине, Канаде, Китае, Франции, Южной Корее и Великобритании. NuScale хочет построить ММР в Румыния, Казахстане и Польше, хотя из-за нестабильной обстановки неподалёку эти планы могут быть отложены, пишет Techspot.