Разработчики не сообщили о причинах неполадок в сервисе

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

20 марта всемирно популярный чат-бот ChatGPT от компании OpenAI в течение целого часа был недоступным. Скорее всего причиной этого были высокие нагрузки, в результате чего к платформе не имели доступа даже пользователи платных аккаунтов. Напомним, стоимость тарифного плана Premium составляет $20 в месяц. Он призван обеспечивать доступ к сервису даже в моменты высоких нагрузок, но в понедельник нагрузки, вероятно, оказались запредельно высокими.

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Однако, проблемы были устранены в течение часа. При этом представители OpenAI не рассказали, что именно произошло.

Зато доступна статистика относительно популярности сервиса. База данных ChatGPT содержит 300 млрд слов и 570 ГБ текста. Применяется 175 млрд параметров для получения ответов на запросы пользователей. После начала работы в прошлом ноябре в первую же неделю число пользователей ChatGPT добралось до миллиона. В настоящее время число посетителей составляет примерно 616 млн в месяц.

Согласно прогнозам, к концу года доход от чат-бота составит $200 млн, а к концу следующего года уже $1 млрд. На обучение модели ушло всего 34 дня, что является самым быстрым результатом среди приложений подобного рода.

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ChatGPT работает с сервисом Microsoft Azure Cloud и каждое сгенерированное слово стоит примерно $0,0003. На поддержание работоспособности ChatGPT тратится около $100000 в день. При этом трафик в ChatGPT увеличивается в среднем на 3,4% в день. Опросы показывают, что больше половины пользователей неспособны распознать, что контент в ChatGPT был сгенерирован искусственным интеллектом, пишет Gizmochina.