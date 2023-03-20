Он будет представлен уже в этот четверг

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

На рынке гибких смартфонов доминируют аппараты Samsung, но есть и другие производители. Среди главных конкурентов южнокорейской компании находится Huawei.

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Принцип конструкции Huawei Mate Xs2, который складывался наружу, позволил избежать складки на экране, которая есть почти у всех других аппаратов подобного типа. Теперь Huawei готовит устройство ему на замену. В китайской соцсети Weibo появилось несколько изображений, где говорится про анонс 23 марта. Из этих изображений можно сделать вывод, что аппарат будет лёгкий и при этом прочный.

Генеральный директор Display Supply Chain Consultants Росс Янг также кое-что добавил относительно этого устройства. Он рассказал об экранах размерами 7,85 дюйма и 6,45 дюйма. Это значит, что аппарат будет складываться внутрь, как Galaxy Z Fold 4. На смартфоне Samsung размер основного экрана составляет 7,6 дюйма.

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Также было упомянуто сверхтонкое стекло UTG, которое впервые найдёт применение на гибких смартфонах Huawei. Наконец, сообщается о поддержке спутниковой связи, пишет Phonearena.