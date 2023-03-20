23 марта Huawei анонсирует несколько продуктов

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

23 марта Huawei проведёт мероприятие, где будет представлена линейка флагманских смартфонов Huawei P60, аппарат попроще Enjoy 60 и наушники FreeBuds 5. Будут также анонсированы и умные часы под названием Huawei Watch 4 и Watch 4. Ведётся работа и над версией Pro, но неизвестно, будут ли они анонсированы в этот раз или позднее.

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Несмотря на это, именно модель Pro обнаружилась на сайте Bluetooth SIG. Часы с модельным номером MDS-AL00 поддерживают стандарт связи Bluetooth 5.2. Ранее сообщалось, что помимо этой модели будет предлагаться вариант MDS-Al10. Часы поддерживают стандарты связи LTE 4G и Wi-Fi 2,4 ГГц. Мощность зарядки аккумулятора составляет 5 Вт. Не исключено наличие поддержки спутниковой связи и использование вокруг циферблата циркона для повышения прочности конструкции.

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Этот материал известен тем, что он почти в четыре раза прочнее стали и не стареет, так что часы дольше сохранят свой изначальный внешний вид. Использование циркона наверняка внесёт немалый вклад в высокую цену часов Watch 4 Pro, пишет Gizmochina.