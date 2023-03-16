Похоже, что Huawei собирается представить свои первые смарт-часы с возможностями спутниковой связи. На данный момент Huawei не поделилась подробностями об умных часах, хотя считается, что они будут отделены от будущих Watch 4 и Watch 4 Pro. Как показано на изображении ниже, рассматриваемые умные часы — это новая модель Watch Ultimate, у которой нет прямого предшественника.
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Потенциально Watch Ultimate может быть вариантом Watch 4 Pro, поскольку Huawei сертифицировала две модели Watch 4 Pro в Wi-Fi Alliance. Тем не менее рекламное изображение Huawei указывает на Watch Ultimate, поддерживающие спутниковую связь, с матовым металлическим корпусом, напоминающим обычные механические часы.
Huawei продемонстрирует Watch Ultimate 23 марта вместе с серией часов Watch 4 и смартфонами P60 Pro, Mate X3. Стоит обратить внимание, что дата запуска будет применима только к Китаю, и компания, вероятно, запланировала отдельное мероприятие по глобальному запуску в конце этого года. Учитывая, что Huawei еще не начала рекламную компанию Watch Ultimate в своих глобальных каналах социальных сетей, вероятно, что только через несколько месяцев они будут доступны за пределами внутреннего рынка компании.