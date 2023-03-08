Ещё одним производителем карт на чипах Intel стало больше

3080 дешевле 70 тр - цены в рублях пошли вниз

3080 дешевле 70 тр - цены в рублях пошли вниз

Цена 4070 Ti упала ниже 80 тр несмотря на курс

Цена 4070 Ti упала ниже 80 тр несмотря на курс

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3060 ASUS за 30тр как при курсе 62

3060 ASUS за 30тр как при курсе 62

В конце января GUNNIR, на данный момент крупнейший партнёр по выпуску дискретных видеокарт на GPU Intel, объявил о выпуске карт MXM на основе линейки Arc Alchemist. MXM (Mobile PCI Express Module) представляет собой спецификацию форм-фактора видеокарт для ноутбуков и прочих мобильных устройств. MXM приносит стандартизированный интерфейс и физический размер, упрощая производителям разработку и производство ноутбуков со сменными видеокартами.

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Ноутбуки становятся всё меньше и тоньше, а потому популярность карт MXM снижается. Однако, пока они ещё находят применение, если в ноутбуке есть подходящая система охлаждения. Карты MXM также ставят в ПК малых форм-факторов, поэтому бренд Adlink тоже решил поучаствовать в развитии этого форм-фактора картами с низким энергопотреблением.

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Карта MXM этого производителя получила 8 ядер Intel Xe (128 исполнительных блоков), 4 ГБ памяти типа GDDR6 и интерфейс PCIe Gen4 x8 при TGP в 50 Вт. Эти типичные для карты Arc A380 характеристики, но сам производитель не упоминает названия A380, пишет Videocardz.