Ожидается больше оптимизаций и повышение производительности в DX11.

Intel удалось значительно улучшить драйвера для видеокарт Arc Alchemist: производительность выросла, особенно в DX 9 играх, также удалось стабилизировать время кадра. После таких изменений видеокарты заслуживают больше внимания со стороны потребителей, но последних интересует, что ожидает серию в будущем, проблемы ведь ещё есть. Об этом журналист ресурса Digital Trends поговорил с Томом Питерсеном (Tom Petersen) и Омаром Файзом (Omar Faiz) из Intel, также выяснив некоторые детали предыдущих обновлений драйверов.

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Как объясняет Питерсен, DX9 является API более высокого уровня, он более обобщён, что требует от драйвера дополнительных оптимизаций, напротив, DX12 и Vulkan API более низкого уровня, что приближает разработчиков игр к «железу» и позволяет снизить нагрузку на драйвер. Изначально новые игры DX12 и Vulkan были приоритетом в оптимизации, а для DX9 проектов использовался слой совместимости D3D9on12. Такой подход Питерсен считает правильным, но признаёт, что D3D9on12 оказался неэффективным, поэтому в новых версиях драйверов его заменили на DXVK и одновременно с этим реализовали нативную, встроенную поддержку DX9. Несмотря на то, что недавние оптимизации повысили производительность в некоторых играх более чем в два раза, Питерсен считает, что теоретического пика производительности видеокарты ещё не достигли — работа продолжается и планируются значительные улучшения для DX11.

Что касается технологии масштабирования XeSS, специалисты Intel работают над её внедрением в большее количество игр и намекают моддерам, что они могут самостоятельно попробовать внедрить XeSS в игры с поддержкой NVIDIA DLSS, также как они это делают для внедрения AMD FSR, вероятно, имеется ввиду замена DLL библиотек. Ещё XeSS не хватает резкости, это считается общей проблемой, которая должна исчезнуть в будущих обновлениях технологии с расширением набора данных, который используется для тренировки ИИ.

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В интервью был отмечен высокий темп выпуска новых драйверов, который команда старается поддерживать, например, Intel была первой и, похоже, единственной компанией, у которой был готов драйвер для Hogwarts Legacy на релизе игры.

Источники Digital Trends