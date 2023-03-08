Фирма IDC в этом году сообщила, что поставки компьютеров в 2022 году уменьшились на 28%. Это не помешало вырасти поставкам рабочих станций. Очередные сведения от IDC рассказали об этом росте подробнее, поведав про «сильный импульс» в начале года и насыщении и суровых экономических реалиях в конце.
реклама
По статистике IDC, за год рынок рабочих станций вырос на 2,1%. Было выпущено почти 7,7 млн экземпляров против 7,5 млн в 2021 году. В 2021 году росту способствовали дистанционная работа по причине пандемии Covid-19. Рост в 2022 году обусловлен «восстановлением настольных рабочих станций» при возвращении сотрудников на свои привычные места. Мобильная сторона бизнеса осталась без изменений.
С 3-го квартала 2021 года по 2-й квартал 2022 года на рынке рабочих станций четыре квартала подряд поставки превышали 2 млн единиц. Этот результат «намного выше исторических норм», но в итоге он оказался «неустойчивым в условиях сокращения бюджетов и роста инфляции.
IDC предоставила данные по пяти крупнейшим производителям рабочих станций. Dell сохранила первое место с долей рынка 41,4%. В конце 2022 года рост её поставок составил 6,4% до 3,1 млн благодаря «взвешенному подходу» к управлению запасами. HP вторая (+1,2% за год), фокусируясь на мобильных форм-факторах. Идущая третьей Lenovo потеряла 3,2% из-за падения спроса на её премиальные и недорогие модели.
Тайваньская компания Asus обогнала NEC и стала четвёртой, сохранив нишу в сегменте настольных рабочих станций (+24,3% за год при доле рынка 0,3%). Японская корпорация NEC показала худшие результаты (-22,7% и доля рынка 0,3%), замкнув пятёрку.
IDC считает, что в этом году поставки сократятся на 4,2%. Производители сосредоточатся на распродаже запасов, но в следующие пару лет рост должен возобновиться, пишет Techspot.