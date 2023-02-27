G.Skill представила новую память Zeta R5 для новых рабочих станций на базе Xeon
Компания G.Skill представила совершенно новую линейку наборов памяти. Новая серия G.Skill Zeta R5 уникальна тем, что эти новые комплекты R-DIMM предназначены не для экстремально производительных игровых систем, а для рабочих станций.
Память G.Skill Zeta DDR5 R-DIMM предназначена для использования с новейшими процессорами Intel Xeon серий W-2400X и W-3400X на материнских платах с чипсетами W790 с поддержкой четырехканальной и восьмиканальной памяти.
Будут доступны комплекты с общим объемом памяти до 256 ГБ, скоростью до 6400 МТ/с и задержкой CL32. В качестве примера производительности G.Skill использовала комплект Zeta R5 объемом 128 ГБ в паре с материнской платой Asus Pro WS W790-E Sage SE в 8-канальной конфигурации с процессором Intel Xeon W9-3495X. В этой конфигурации пропускная способность памяти достигла 303 ГБ/с на чтение, 227 ГБ/с на запись и 257 ГБ/с на копирование в бенчмарке пропускной способности памяти AIDA64.
Цены пока не известны, но приобрести один из этих новых комплектов памяти можно будет начиная с марта 2023 года.
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