Компания G.Skill представила совершенно новую линейку наборов памяти. Новая серия G.Skill Zeta R5 уникальна тем, что эти новые комплекты R-DIMM предназначены не для экстремально производительных игровых систем, а для рабочих станций.

Память G.Skill Zeta DDR5 R-DIMM предназначена для использования с новейшими процессорами Intel Xeon серий W-2400X и W-3400X на материнских платах с чипсетами W790 с поддержкой четырехканальной и восьмиканальной памяти.

Будут доступны комплекты с общим объемом памяти до 256 ГБ, скоростью до 6400 МТ/с и задержкой CL32. В качестве примера производительности G.Skill использовала комплект Zeta R5 объемом 128 ГБ в паре с материнской платой Asus Pro WS W790-E Sage SE в 8-канальной конфигурации с процессором Intel Xeon W9-3495X. В этой конфигурации пропускная способность памяти достигла 303 ГБ/с на чтение, 227 ГБ/с на запись и 257 ГБ/с на копирование в бенчмарке пропускной способности памяти AIDA64.

Цены пока не известны, но приобрести один из этих новых комплектов памяти можно будет начиная с марта 2023 года.

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