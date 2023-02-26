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HP анонсировала ПК Performance Z, которые как утверждается расширяют границы возможностей для создателей контента, инженеров и специалистов по данным. Внутри новых ПК Z от HP Z4, Z6, Z8 и Z8 Fury вы найдете новейшие процессоры Intel Xeon W и графические процессоры NVIDIA RTX A6000.
Пользователи смогут работать над более крупными и сложными проектами, чем когда-либо прежде, благодаря обильным системным ресурсам которые могут предоставить системы Z от HP.
Новый односокетный ПК Z8 Fury предлагает следующие возможности:
Процессор Intel Xeon W9 с количеством ядер до 56.
Поддержка до четырех графических процессоров NVIDIA RTX A6000 или двух графических процессоров AMD Radeon Pro W6800.
Всего восемь слотов PCIe и дополнительные 5,25-дюймовые передние отсеки.
Поддержка до 120 ТБ хранилища, включая четыре отсека NVMe с возможностью "горячей" замены (съемные отсеки с передним доступом), дополнительный оптический дисковод
Двойные блоки питания, обеспечивающие суммарную или резервную мощность до 2250 Вт
Большой выбор входов/выходов на передней панели и на задней панели с 10 разъемами USB различной скорости/типа, двумя сетевыми разъемами (до 10GbE), аудиовходами и многим другим.
Доступ в корпус без инструментов
С такими мощными компонентами новому Z8 Fury потребуется эффективное охлаждение. HP использует систему охлаждения с трехмерной испарительной камерой и настраиваемыми интеллектуальными вентиляторами, которые приводятся в действие данными от 20 датчиков температуры.
HP также воспользовалась возможностью, чтобы напомнить нам о своей самой продаваемой рабочей станции Z4 G5 (до 24 ядер ЦП, два графических процессора RTX A6000 и 0,5 ТБ ОЗУ), а также Z6 G5 (до 36 ядер ЦП, три RTX A6000 и 1 ТБ оперативной памяти DDR5), а также двухпроцессорный Z8 G5 с 64 ядрами, двумя графическими процессорами RTX A6000 и 1 ТБ оперативной памяти DDR5.
Весь портфель HP Z4, Z6, Z8, Z8 Fury G5 уже доступен для предварительного заказа. Общедоступность запланирована на эту весну.