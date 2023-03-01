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Киберпреступность в прошлом году была на подъёме и может расти дальше
Некоторые виды сетевых преступлений при этом стали происходить реже
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В прошлом году наблюдался масштабный всплеск киберпреступности, когда некоторые виды вредоносной сетевой активности выросли на 87%. Об этом сказано в отчёте фирмы по кибербезопасности SonicWall.

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Там говорится, что в 2022 году совершено 112,3 млн атак на устройства Интернета вещей (IoT). Это рост на 87% по сравнению с 60,1 млн атак в 2021 году. В некоторых регионах число атак было выше среднего; так, в Северной Америке рост составил 145%.

На подъёме также использование уязвимостей нулевого дня. Это атаки через уязвимости, о которых ещё не знают даже разработчики ПО, что повышает степень угрозы. Количество активных угроз нулевого дня выросло на 150%. В абсолютных числах это рост лишь с 14 до 35, но любая из них может быть весьма разрушительной.

Число атак с шифрованием уменьшилось на 28%, с 10,1 млн до 7,3 млн. Это не помешало количеству таких атак на государственные учреждения вырасти на 887%. В целом их тоже было немного, но здесь у специалистов вызывает опасения изощрённость подобных атак.

Приложения-вымогатели атаковали на 21% реже, чем годом ранее, но ещё чаще, чем в 2017-2020 годах. Всего атак насчитали 493,3 млн.

Несмотря на падение некоторых видов угроз, киберпреступность в целом растёт. Выросло количество атак в большинстве категорий. Общее число атак вредоносных программ составило 5,5 млрд, что на 2% больше результата годичной давности.

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Если так пойдёт и дальше, в 2023 году может быть установлен новый рекорд киберпреступности, пишет Digitaltrends.

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#безопасность
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