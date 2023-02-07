Если даже не принимать во внимание инфляцию, стоимость айфонов нынешнего поколения намного выше, чем она была у первых аппаратов. Цена самой дорогой модели с 2009 года выросла на 66%. Генеральный директор Тим Кук полагает, что ничего страшного в этом нет, и люди готовы платить больше, чтобы «получить лучшее».
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В 2009 году были представлены iPhone 3G и 3GS. Последний в максимальной конфигурации стоил $699 ($962 с учётом инфляции). iPhone 14 Pro Max в максимальной конфигурации сейчас стоит $1600.
Apple не в первый раз винят в увеличении стоимости своих устройств более высокими темпами, чем растёт инфляция. iPhone X стоит $1149, сейчас это было бы $1376. Исключением был iPhone 12 Pro Max по цене $1399, подешевевший на $100 по сравнению с iPhone 11 Pro Max.
Кук считает, что потребители готовы тратить столько, поскольку смартфоны стали «неотъемлемой частью жизни людей». Это было сказано во время ответов на вопросы, связанные с недавним квартальным отчётом Apple о прибылях и убытках. Результаты компании оказались одними из худших за последние годы. Доходы от iPhone сократились до $65,8 млрд против $71,6 млрд годом ранее. Спад был рекордным с 2016 года, а также это было первое годовое падение продаж Apple с 2019 года.
Apple остаётся крупнейшей компанией по капитализации, которая составляет $2,444 трлн, а в прошлом году было даже $3 трлн, напоминает Techspot.