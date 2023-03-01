В начале каждого месяца фирма StatCounter публикует статистику по рынкам операционных систем и браузеров на компьютерах и мобильных устройствах. В первый же день весны подоспела статистика за февраль, согласно которой Windows 11 приближается к доле рынка в 20%, а Windows 10 тоже на подъёме.
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В феврале Windows 11 увеличила долю на 1,01%, достигнув рекордного для себя значения в 19,13%. Это значит, что последняя система установлена без малого на каждом пятом компьютере мира. Последнее функциональное обновление от 28 февраля может мотивировать некоторых пользователей Windows 10 установить Windows 11.
Рынок операционных систем в силу своего масштаба редко демонстрирует резкое изменение долей. Февраль стал исключением. Причина в том, что в январе Microsoft закрыла программу расширенных обновлений безопасности для Windows 7 и 8.1. В результате многие компании перешли с этих версий на Windows 10, благодаря чему её доля за месяц подскочила с 68,86% до 73,25%.
Несмотря на прекращение поддержки, Windows 7 входит в тройку с долей 5,39% против 9,55% месяцем ранее. Доля рынка Windows 8.1 сократилась вдвое с 2,28% до 1,15%, сообщает Neowin.
- Windows 10 — 73,25% (+4,39%).
- Windows 11 — 19,13% (+1,01%).
- Windows 7 — 5,39% (-4,16%).
- Windows 8.1 — 1,15% (-1,13%).
- Windows 8 - 0,52% (-0,1%).