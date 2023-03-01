Доля Windows 10 при этом тоже выросла

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

В начале каждого месяца фирма StatCounter публикует статистику по рынкам операционных систем и браузеров на компьютерах и мобильных устройствах. В первый же день весны подоспела статистика за февраль, согласно которой Windows 11 приближается к доле рынка в 20%, а Windows 10 тоже на подъёме.

реклама

В феврале Windows 11 увеличила долю на 1,01%, достигнув рекордного для себя значения в 19,13%. Это значит, что последняя система установлена без малого на каждом пятом компьютере мира. Последнее функциональное обновление от 28 февраля может мотивировать некоторых пользователей Windows 10 установить Windows 11.

Рынок операционных систем в силу своего масштаба редко демонстрирует резкое изменение долей. Февраль стал исключением. Причина в том, что в январе Microsoft закрыла программу расширенных обновлений безопасности для Windows 7 и 8.1. В результате многие компании перешли с этих версий на Windows 10, благодаря чему её доля за месяц подскочила с 68,86% до 73,25%.

рекомендации RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62 <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 S23 Ultra - цены нехило пошли вниз Компьютеры от 10 тр в Ситилинке MSI 3060 за 30 тр в Регарде Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут -7% на ASUS 3050 = 25 тр 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр в Регарде 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 13700K дешевле 40 тр в Регарде Вакансия: Автор новостей широкого профиля 3080 за 70тр с началом несмотря на курс 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Несмотря на прекращение поддержки, Windows 7 входит в тройку с долей 5,39% против 9,55% месяцем ранее. Доля рынка Windows 8.1 сократилась вдвое с 2,28% до 1,15%, сообщает Neowin.

Windows 10 — 73,25% (+4,39%).

Windows 11 — 19,13% (+1,01%).

Windows 7 — 5,39% (-4,16%).

Windows 8.1 — 1,15% (-1,13%).

Windows 8 - 0,52% (-0,1%).