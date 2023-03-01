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Статистика StatCounter за февраль 2023 даёт Windows 11 почти 20%
Доля Windows 10 при этом тоже выросла
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В начале каждого месяца фирма StatCounter публикует статистику по рынкам операционных систем и браузеров на компьютерах и мобильных устройствах. В первый же день весны подоспела статистика за февраль, согласно которой Windows 11 приближается к доле рынка в 20%, а Windows 10 тоже на подъёме.

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В феврале Windows 11 увеличила долю на 1,01%, достигнув рекордного для себя значения в 19,13%. Это значит, что последняя система установлена без малого на каждом пятом компьютере мира. Последнее функциональное обновление от 28 февраля может мотивировать некоторых пользователей Windows 10 установить Windows 11.

Рынок операционных систем в силу своего масштаба редко демонстрирует резкое изменение долей. Февраль стал исключением. Причина в том, что в январе Microsoft закрыла программу расширенных обновлений безопасности для Windows 7 и 8.1. В результате многие компании перешли с этих версий на Windows 10, благодаря чему её доля за месяц подскочила с 68,86% до 73,25%.

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Несмотря на прекращение поддержки, Windows 7 входит в тройку с долей 5,39% против 9,55% месяцем ранее. Доля рынка Windows 8.1 сократилась вдвое с 2,28% до 1,15%, сообщает Neowin.

  • Windows 10 — 73,25% (+4,39%).
  • Windows 11 — 19,13% (+1,01%).
  • Windows 7 — 5,39% (-4,16%).
  • Windows 8.1 — 1,15% (-1,13%).
  • Windows 8 - 0,52% (-0,1%).
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#microsoft #windows
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Pavlos Antonis
15:08
Так что предлагаешь ему сдаться, отдать НАТО страну, пусть ставят ракеты, и долбят Россию как долбят Донбасс, тогда он будет хорошим?для тебя -не вором?! Откуда только такие берутся?
Украина уже испробовала поставленные США дальнобойные ракеты GLSDB по целям на Донбассе
NONsens
15:08
Даже 60 ТБ - достаточно много. У меня после 5 лет в качестве основного было слегка за 30.
10 самых надежных и долговечных SSD-накопителей большого объема
no_fate
15:07
Неприятность приключилась в Артемовске. Сегодня ночью начинается вывод ВСУ (точнее попытка бегства).
Украина не способна победить в вооруженном противостоянии с Россией - лидеры стран Запада
no_fate
15:03
Тебе дурачку не понять. Если переговоров не будет - Тухлаину уничтожат до тла. Других вариантов нет просто. Победить Россию невозможно. Но ты продолжай писать тут всякую смешную чепуху, нам на потеху.
Украина не способна победить в вооруженном противостоянии с Россией - лидеры стран Запада
Вежливый-B_R_A_D_L-E_Y
15:01
в гугле тебя дaлбaеба забанили? https://www.moscowtimes.ru/2023/03/01/v-rossii-upala-skorost-mobilnogo-interneta-iz-za-defitsita-oborudovaniya-a35429
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